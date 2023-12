- Sim, assinei um contrato de um ano e meio. Tínhamos o contrato e as duas partes tinham interesse. Não é porque uma parte tem interesse e a outra não que vai permanecer, ou o Atlético tomar uma atitude. Fizemos por merecer o cuidado, o que a direção pretendia, e eu estou satisfeito com o Atlético. Continuaremos aquilo que está no papel. Vamos ter uma reunião na sexta-feira, colocar algumas coisas em prática para ver se conseguimos uma ou outra coisa para disputarmos títulos em melhores condições - afirmou Felipão.