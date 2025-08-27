Gerson, ex-Flamengo, vira assunto nas redes sociais: ‘Agora é fácil’

O meio-campista Gerson, ex-Flamengo, virou assunto nas redes sociais ao longo desta terça-feira (26). Mesmo longe do Rubro-Negro, o jogador segue comentado entre os torcedores, e o mais curioso é que por dois motivos diferentes: a convocação de Ancelotti e a goleada histórica do Mengão no Maracanã.

Na opinião de muitos torcedores do Flamengo, Gerson não teve uma segunda-feira fácil. O jogador do Zenit, da Rússia ficou fora da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. No mesmo dia, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada da história dos pontos corridos: 8 a 0 no Vitória pelo Brasileirão.

Por esses dois motivos, o nome do meia foi muito comentado nas redes sociais. Muitos torcedores do Flamengo apontaram, inclusive, que o time de Filipe Luís está melhor sem o craque. Veja os comentários abaixo.

Gerson, ex-Flamengo, em ação no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os comentários sobre Gerson, ex-Flamengo, nas redes sociais

Despedida amarga

No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Flamengo. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou, na tarde deste domingo (13), um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".

Apesar das declarações de amor vindas do craque, a maior parte da torcida do Flamengo ficou ressentida com a saída do jogador. Ele era encarado como um ídolo, além de ser o capitão do time de Filipe Luís.

- Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados - iniciou Gerson, ex-jogador do Flamengo.

- Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e a Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo - completou.

Após a diretoria do Flamengo diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.