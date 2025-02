Presidente do Tallares critica atitude do Corinthians: ‘Não pagaram’

Presidente do Talleres, Andrés Fassi criticou a postura do Corinthians na negociação pela compra de Rodrigo Garro. O mandatário afirma que o Timão ainda deve mais de US$ 5 milhões ao clube argentino pela aquisição do meio-campista.

Fifa condena Corinthians a pagar mais de R$ 55 milhões por contratações de Garro e Félix Torres

Na última segunda-feira (3), a Fifa publicou em seu site uma punição milionária ao Corinthians. Em 2024, o Alvinegro depositou US$ 4 milhões na conta da equipe argentina, que, por sua vez, exigia que o valor fosse transferido sem a dedução de impostos.

Fassi reivindica a diferença do montante, além de multa e o vencimento antecipado das demais parcelas da transferência, que foi estipulada em US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões à época).

- (Corinthians) Nos deve mais de 5 milhões de dólares. Eles têm de pagar. Compraram nosso melhor jogador e não nos pagaram. Sempre que você vende, faz com expectativa de receber, não de ir para a Fifa ou CAS. Vendemos pensando que era um clube sério. Não queremos problemas com ninguém! Nós só queremos ser pagos - afirmou o presidente à ESPN.

O Corinthians, por sua vez, contesta a cobrança do Talleres e recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O clube afirmou que está "conduzindo a questão dentro dos trâmites legais".

Talleres cobra dívida do Corinthians na Fifa pela aquisição de Rodrigo Garro (foto) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Santos Laguna também cobra dívida do Corinthians

O Corinthians também foi acionado pelo Santos Laguna, do México, na Fifa, por atraso no pagamento das parcelas da compra do zagueiro Félix Torres, contratado no início da gestão Augusto Melo.

No total, o montante solicitado por ambos os clubes ultrapassa 9,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 55 milhões na cotação atual).

Veja comunicado oficial do Corinthians sobre a compra de Garro

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer informações relacionadas à aquisição do atleta Rodrigo Garro junto ao Club Atlético Talleres.

O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

Como o valor acordado era bruto, o Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

A FIFA decidiu em favor do Talleres e determinou que o Corinthians realizasse o pagamento do saldo restante, incluindo a diferença da primeira parcela, o vencimento antecipado dos valores pendentes, além de multa e juros contratuais.

Diante dessa decisão, o Corinthians apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), onde o caso segue pendente de julgamento e ainda terá audiência para apreciação.

O Clube reforça que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes.