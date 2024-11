Ana Thaís Matos detona segurança na final da Copa do Brasil

Ana Thaís Matos detonou esquema de segurança da final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 18:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Ana Thaís Matos detonou o esquema de segurança da final da Copa do Brasil de 2024 após a torcida do Atlético-MG protagonizar cenas de violência na Arena MRV. O clube mineiro perdeu o segundo confronto da decisão por 1 a 0, neste domingo (10), para o Flamengo e viu o adversário levantar o troféu dentro de casa. O cenário não agradou parte dos torcedores presentes.

Durante os momentos de tensão, parte da torcida do Atlético-MG atacou objetos no campo, como copos e rolos de papel. Contudo, o objeto que mais chamou a atenção de Ana Thaís Matos foi uma bomba lançada em direção aos jogadores do Flamengo durante a comemoração do gol de Gonzalo Plata, que sacramentou o título do clube carioca.

- Bastante segura a final, hein? Maluco jogou uma bomba no campo, bicho - publicou a comunicadora nas redes sociais.

Outros incidentes de violência

A final foi marcada por cenas de violência desde antes do apito inicial da partida. Alguns torcedores do Flamengo tiveram problemas ao entrar no estádio e protagonizaram um confronto contra a Polícia Militar de Minas Gerais. Além disso, após o apito final da partida, parte da torcida do Atlético-MG tentou invadir o gramado durante a comemoração do título do Flamengo.