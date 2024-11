Milito fez uma alteração em relação ao time que perdeu no Maracanã (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 15:32 • Belo Horizonte (MG)

Com novidade, o Atlético-MG está definido para encarar o Flamengo no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O técnico Diego Milito promoveu uma alteração em relação ao time que perdeu por 3 a 1 no Maracanã.

➡️ Atlético-MG x Flamengo: Torcedores entram em conflito antes de decisão da Copa do Brasil

A mudança trata-se da entrada de Zaracho. O meia, que se recuperou de uma lesão há pouco tempo, começa a partida no lugar de Rubens. O restante do time segue inalterado.

O Atlético-MG vem a campo com: Everson; Lyanco, Junior Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Zaracho, Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Para conquistar o título da Copa do Brasil, o Atlético-MG precisa ganhar do Flamengo por três gols de diferença. Caso a vitória seja apenas por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1.

➡️ Torcedores do Flamengo tentam invadir setor visitante da Arena MRV

Zaracho começa entre os titulares do contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atlético-MG e Flamengo decidem a final da Copa do Brasil neste domingo (10). A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).