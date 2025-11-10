Após jogos de Flamengo e Palmeiras, IA aponta campeão do Brasileirão
Disputa pelo Campeonato Brasileiro se acirrou ainda mais
Flamengo e Palmeiras estão disputando o Brasileirão 2025 ponto a ponto, e a 33° rodada botou ainda mais fogo na briga. O Lance! consultou uma inteligência artificial, que apontou quem deve ser o campeão do torneio.
O Flamengo venceu o Santos, e o Palmeiras perdeu para o Mirassol no Brasileirão. Depois da rodada, o ChatGPT apontou que o Rubro-Negro será o campeão do Campeonato Brasileiro.
De acordo com a previsão da IA, a consistência e força do elenco do Flamengo vão prevalecer diante do forte Palmeiras no Brasileirão. Vale destacar que os dois clubes ainda vão disputar a final da Libertadores no dia 29 de novembro.
Mesmo com os resultados da 33° rodada, o Palmeiras ainda lidera o Brasileirão com 68 pontos. Com a mesma pontuação, o Flamengo fica logo atrás por ter uma vitória a menos que o time do português Abel Ferreira.
A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.
Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.
A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.
