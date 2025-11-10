Após jogos de Flamengo e Palmeiras, IA aponta campeão do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Brasileirão 2025 ponto a ponto, e a 33° rodada botou ainda mais fogo na briga. O Lance! consultou uma inteligência artificial, que apontou quem deve ser o campeão do torneio.

continua após a publicidade

O Flamengo venceu o Santos, e o Palmeiras perdeu para o Mirassol no Brasileirão. Depois da rodada, o ChatGPT apontou que o Rubro-Negro será o campeão do Campeonato Brasileiro.

➡️Galvão Bueno avalia Mirassol x Palmeiras: 'É impossível'

De acordo com a previsão da IA, a consistência e força do elenco do Flamengo vão prevalecer diante do forte Palmeiras no Brasileirão. Vale destacar que os dois clubes ainda vão disputar a final da Libertadores no dia 29 de novembro.

continua após a publicidade

Mesmo com os resultados da 33° rodada, o Palmeiras ainda lidera o Brasileirão com 68 pontos. Com a mesma pontuação, o Flamengo fica logo atrás por ter uma vitória a menos que o time do português Abel Ferreira.

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Palmeiras ou Flamengo? 33ª rodada afeta chances de título do Brasileirão

A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

continua após a publicidade

Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.