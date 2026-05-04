Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Recoleta; Neymar volta?

O Santos divulgou nesta segunda-feira (4) a lista de relacionados para o duelo contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. A partida será disputada nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai.

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A principal novidade é o retorno do meia-atacante Neymar, que foi poupado do clássico contra o Palmeiras por conta do gramado sintético do Allianz Parque. O técnico Cuca já havia confirmado, em entrevista coletiva após a partida do último sábado (2), o retorno do camisa 10 à equipe.

Segundo o treinador, o capitão santista deve "largar tudo em campo" até a convocação para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio.

— Já venderam todos os ingressos lá (para o jogo contra o Recoleta). O Neymar vai jogar, claro que vai jogar. Depois, é ter sequência até a convocação, fazer o melhor possível e estar energizado. Agora, é largar tudo em campo, nos ajudar e se ajudar - afirmou Cuca.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Deportivo Recoleta. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda do Santos:

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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