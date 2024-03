Amuleto da torcida, Karoline, namorada de Léo Pereira, causa ciúmes em mulheres de jogadores do Flamengo

Karoline assiste os jogos em outro setor do Maracanã (Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde os primeiros indícios do relacionamento de Karoline Lima e Léo Pereira, a torcida do Flamengo adotou a modelo como musa do clube. O que fortaleceu isso foi as incríveis atuações de Léo Pereira, que na última partida contra o Madureira, marcou um lindo gol de falta. Com isso, os torcedores deram a influenciadora o título de amuleto, e vem dando sorte ao zagueiro Rubro-Negro.

Porém, o que vem chamando a atenção, é a distância que a influenciadora tem em relação às mulheres dos jogadores do clube. Durante as partidas, Karoline fica em um setor diferente no Maracanã, enquanto as outras ficam em um camarote juntas.

Léo Pereira e Karoline estão juntos há tr~es meses (Reprodução / Twitter)

- Normalmente, elas ficam nos camarotes, se juntam para assistir aos jogos juntas, existe um grupinho. Mas a Karoline não faz parte dele nem foi chamada para fazer. Tanto que, no Maracanã, por exemplo, vê os jogos de uma outra parte, logo abaixo dos camarotes. Ela fica meio isolada das outras - disse uma fonte ligada ao clube, em entrevista ao jornal "Extra".

Mesmo que ainda não tenha entrado no grupo das "Senhoras Fla", Karoline já conquistou o coração da torcida flamenguista e ovacionaram o "Karolino" após mais um gol marcado do zagueiro.