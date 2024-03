Alvo do Flamengo, William Carvalho é investigado por abuso sexual na Espanha

Flamengo está com negociações avançadas para contratar William Carvalho (Foto: Cristina Quicler / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 12:28 • Sevilha (ESP)

Alvo do Flamengo, o volante William Carvalho, do Real Betis e da seleção portuguesa, é investigado por abuso sexual na Espanha. Ele já prestou depoimento e negou o crime, que teria acontecido em agosto de 2023, mas a investigação continua. As informações são do jornal "Extra".

Nos esclarecimentos prestados em fevereiro ao 9º Juízo do Tribunal de Instrução de Sevilha, o jogador luso-angolano garantiu que as relações foram consentidas. A defesa de William Carvalho afirmou, em nota, que “o jogador lamenta profundamente a queixa apresentada pela sua absoluta falta de veracidade” e que o atleta "mostrou disponibilidade para esclarecer os fatos e está muito confiante de que o processo judicial será arquivado em breve".

De acordo com informações da imprensa espanhola, a suposta vítima mora em Ibiza e foi convidada por William Carvalho para ir a Sevilha, onde reside. Eles foram a uma casa noturna e, depois, para um hotel, onde câmeras de vigilância registraram os dois subindo para um quarto. A jovem saiu duas horas depois, por volta das 7h

Segundo a jovem, ela foi drogada e violada por William Carvalho e acordou com sinais de violência no corpo. Ela contou que enviou mensagens para o jogador para marcar um encontro para ele explicar o que aconteceu, mas ele teria recusado e apagado as mensagens para esconder o ocorrido da esposa. De volta a Ibiza, a jovem relatou o caso uma semana depois. Apesar de não ver sinais de crime, a polícia espanhola decidiu levar o caso à Justiça, conforme informou a imprensa da Espanha.

O jogador tem contrato com o Real Betis até junho de 2026, mas o Flamengo está com negociações avançadas pela contratação do volante, segundo o jornalista Bruno Andrade.