Organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro são banidas dos estádios por dois anos após morte de torcedor

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 15:39 • Belo Horizonte (MG)

O Ministério Público de Minas Gerais anunciou, nesta segunda-feira (4), que a Galoucura, organizada do Atlético-MG, e a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, foram banidas por dois anos por causa da morte de torcedor no sábado (2), em Belo Horizonte. A proibição abrange os estádios em todo país e os respectivos entornos nos dias de jogos. As informações são do "ge".

A Galoucura, que havia retornado de punição de um ano, seguida de outra de três meses, em 2022 e 2023, está banida temporariamente até 4 de março de 2026. Já a Máfia Azul, banida temporariamente até março de 2026, cumprirá o novo banimento entre 15 de março de 2026 e 15 de março de 2028.

Na briga no sábado, um torcedor do Cruzeiro de 28 anos foi morto na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Outros três homens ficaram feridos. As duas torcidas se encontraram por volta de 14h30 e entraram em confronto.

O motoboy Lucas Elias Vieira Silva chegou a ser levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu. Dois suspeitos foram presos.