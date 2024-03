PM de folga usa farda para assistir a jogo do Vasco sem pagar e acaba preso

Vasco e Portuguesa jogaram em São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O estádio de São Januário registrou no domingo (3) uma história difícil de acreditar: um policial militar que estava de folga usou a farda para assistir sem pagar ao jogo entre Vasco e Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. Ele foi preso em flagrante durante a partida. As informações são da rádio CBN.

Fingindo que ia traballhar, o PM, já dentro do estádio, chegou a tirar parte da farda e ficou de camisa branca. Ele estava armado e vibrou com o gol de Payet no iníco do jogo. O policial chegou a comprar uma cerveja, mas, segundo a Polícia Militar, policiais que realizavam patrulhamento a pé no estádio perceberam a situação.

O PM foi preso administrativamente e levado à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, onde prestou depoimento. A Corregedoria da Polícia Militar está acompanhado o caso.