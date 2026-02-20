São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Bragantino; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o RB Bragantino na decisão que acontece neste sábado, dia 21. O jogo vale pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O atacante Ferreira, preservado contra a Ponte Preta devido a uma sobrecarga no adutor direito, treinou durante todo o tempo com os companheiros e poderá reforçar o grupo e pode voltar a ser relacionado.

Outro que não esteve em Campinas por questões físicas e está liberado para retornar é o volante Bobadilla, que esteve à disposição em todos os treinamentos da semana após se recuperar de um trauma na região anterior da coxa direita. Arboleda também pode voltar, fora dos últimos dois jogos porque estava resolvendo questões pessoais no Equador.

continua após a publicidade

Inclusive, o São Paulo pode ter mais uma novidade: Cauly. O jogador foi inscrito a tempo e deve ser relacionado também.

Bragantino e São Paulo se encaram neste sábado, dia 21 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, a bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

O Tricolor se classificou após vencer a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada da primeira fase. O Bragantino, por sua vez, encerrou a primeira fase em terceiro lugar da tabela, o que justifica o mando de campo.

continua após a publicidade

Veja provável escalação

Uma provável escalação para enfrentar o Bragantino é formada por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Arboleda), Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo no Brasileirão e no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.