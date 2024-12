Léo Pereira curte viagem romântica nos EUA com Karoline Lima

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, aproveitou o período de férias para embarcar com sua companheira, Karoline Lima, em uma viagem romântica. O defensor do Rubro-Negro compartilhou em suas redes as fotos do casal juntinhos.

O destino dos pombinhos foi São Francisco, nos Estados Unidos. A viagem que esta sendo documentada nos stories de Karoline Lima mostra os principais pontos turísticos da cidade da Califórnia, entre eles a Ponte Golden Gate e o Palace of Fine Arts.

A publicação de Léo Pereira, no Instagram, encantou os seguidores do casal por esbanjar fofura, carinho e muito amor. Na legenda do post, o jogador escreveu:

- Dias felizes em San Francisco! Nós - disse Léo.

Confira fotos divulgadas pelo casal

Leo Pereira e Karoline Lima curtem viagem romântica (Foto: Reprodução/ Instagram)

