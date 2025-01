América-RJ denuncia caso de racismo na Copinha

O América-RJ registrou um boletim de ocorrência denunciando um ato de racismo durante a partida contra o Itapirense, na primeira rodada da fase de grupos da Copa SP de Futebol Júnior. O atleta João Pedro, do time carioca, relatou ter sido chamado de "macaco do c..." após o apito final que sacramentou a vitória do Mecão por 2 a 1.

De acordo com o relato, o jogador escutou as ofensas de um atleta adversário identificado como Marcus Vinícius, ainda no gramado. O caso foi descrito na súmula do árbitro Elder Patrick Dantas, que conduziu a partida, e registrado na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, a cerca de 20 quilômetros de Itapira, cidade sede do Grupo 14, que também conta com Atlético-GO e Portuguesa. O episódio será analisado pelo delegado Matheus Oliveira Lima.

João Pedro, atleta do América-RJ que denunciou caso de racismo na Copinha (Foto: Reprodução/Instagram)

Clubes se posicionam sobre caso de racismo na Copinha

AMÉRICA-RJ

— O racismo não tem lugar no esporte nem em nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório e estamos comprometidos em garantir que medidas severas sejam tomadas contra os responsáveis.

ITAPIRENSE

— Ressaltamos que, ao analisarmos as imagens mencionadas, não identificamos o lance descrito. Contudo, como o racismo é uma acusação gravíssima e intolerável, solicitamos que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos.

— A Sociedade Esportiva Itapirense é contra qualquer forma de discriminação e possui, em seu elenco, inúmeros atletas negros, com os quais mantemos diálogos constantes sobre o combate ao racismo no futebol. Reforçamos que atitudes discriminatórias não são toleradas em nosso clube e que aplicamos punições severas quando comprovações ocorrem.

— Nos solidarizamos com o atleta envolvido e reiteramos nosso compromisso com o respeito e a igualdade dentro e fora de campo. Aguardamos a apuração dos fatos e confiamos que as autoridades competentes conduzirão o caso de forma justa e transparente.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

