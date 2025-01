Advogado de Garro dá detalhes do acidente e diz que jogador está ‘profundamente abalado’

David Divan, advogado de Rodrigo Garro, deu declarações à imprensa argentina após a audiência que formalizou o indiciamento do meia do Corinthians por homicídio culposo no caso do acidente que terminou com a morte de um homem em La Pampa, na Argentina, no sábado (4).

Divan afirmou que o jogador está abalado com o ocorrido e confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica em um momento de comemoração por seu aniversário de 27 anos.

- Rodrigo está profundamente abalado, não houve intenção alguma de causar dano. Foi um acidente que ocorreu de forma inesperada. Ele não tinha nenhuma intenção de causar danos, não conhecia a vítima - disse o advogado, que continuou.

- Ele não toma álcool habitualmente, é um esportista de elite. Era seu aniversário, por volta da meia-noite, ele havia brindado em uma ou duas ocasiões. Ele foi para casa, trocar de roupa, com um amigo - afirmou.

O teste de alcoolemia apontou que Garro possuia 0,54 gramas de álcool por litro de sangue na hora da batida.

O advogado ainda explicou o que aconteceu no momento do acidente, que culminou com a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, na madrugada do sábado (4).

- Ele não conseguiu ver a moto. Ela estava com as luzes apagadas. Rodrigo costuma transitar frequentemente por essas ruas e está acostumado a dirigir uma caminhonete de grande porte, ele tem um veículo similar no Brasil e seu pai também tem. O que ocorreu foi um acidente imprevisto - explicou Divan, que ainda acrescentou que a caminhonete era alugada e seria devolvida antes de Garro voltar ao Brasil.

Rodrigo Garro durante audiência em La Pampa neste domingo (5) (Foto: Pablo Rivero)

A reação de Garro ao acidente

O advogado explicou que Garro não fugiu do local em nenhum momento e tentou ajudar a vítima após perceber o choque entre o carro e a moto:

- Ele parou o carro mais à frente, correu para ver a vítima e começou a gritar por ajuda. Não sabia o que fazer. Desde o primeiro momento, Rodrigo esteve à disposição da Justiça e da família de Nicolás Chiaraviglio.

Segundo ele, Garro retornará ao Brasil já nos próximos dias.

- Rodrigo tinha uma passagem comprada previamente e, devido aos seus compromissos profissionais, ele retornará ao Brasil para continuar sua carreira esportiva - concluiu.

Como foi determinada na audiência realizada na manhã deste domingo (5), o jogador aguardará o julgamento em liberdade, o que permite que ele continue atuando pelo Corinthians.

Garro foi indiciado por homicídio culposo, com base no artigo 84 bis do Código Penal argentino, que trata da condução imprudente, negligente ou contrária às normas de um veículo motorizado, causando a morte de alguém. Porém, não foi incluído o agravante pela presença de álcool no sangue do jogador.

Ele teve sua carteira de habilitação suspensa.