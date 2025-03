Ronaldo vai comprar o Corinthians? Craque explica o desejo e faz planos

Durante entrevista ao programa Charla Podcast, no YouTube, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno levantou a possibilidade de ser um futuro dono do Corinthians, clube que já atuou e que tem relação íntima com a carreira do craque. O tema surgiu após uma mensagem de um espectador, que sugeriu que o agora empresário investisse no alvinegro.

Ao ser questionado pela audiência e pelos apresentadores, o Fenômeno não recuou e se mostrou disposto a investir no Corinthians no futuro. Após comprar o Real Valladolid, da Espanha, em 2018, e o Cruzeiro em 2021, vendido no ano passado, Ronaldo cogitou abrir mão dos seus investimentos para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas desistiu da candidatura. Com a desistência, o ex-jogador volta a ser um potencial investidor de outros times de futebol.

- Cara, o dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor - disparou.

Ronaldo também destacou que vê um potencial no clube de gerar receitas ainda maiores com a transformação do clube em SAF e sob sua gestão. Para ele, o Corinthians já é um exemplo de clube que tem um bom faturamento, mas ainda precisa resolver pendências significativas, como as dívidas acumuladas.

- Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar para frente com um orçamento grande. Porque o Corinthians fatura dinheiro e fatura bem. Se for organizado, dá para faturar mais ainda - completou o empresário.

Gestão do clube não pensa na venda

Apesar da disponibilidade de Ronaldo em investir no Corinthians no futuro, o modelo de SAF não é trabalhado ou desenvolvido dentro do clube. Tanto a gestão do atual presidente Augusto Melo quanto gestões anteriores, não idealizam uma venda da equipe para um investidor ou grupo de empresários.

Para a diretoria, diante do faturamento apresentado pelo clube, há a possibilidade do Corinthians caminhar com suas próprias arrecadações e diminuir suas dívidas a partir de ações geridas pelos próprios gestores.

Uma das alternativas criadas para aliviar as contas do Corinthians - e que foi citada por Ronaldo - é a vaquinha para diminuir a dívida que o clube tem com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena. Atualmente, a arrecadação online já tem 836 mil doações desde novembro do ano passado. Nesta semana, a Gaviões da Fiel, torcida organizada do clube, promoveu um mutirão para elevar a arrecadação da campanha de financiamento coletivo.

A iniciativa tem como meta arrecadar R$ 700 milhões até maio, prazo limite estabelecido pelo banco estatal. Desde novembro, foram arrecadados R$ 38.679.886,10. Após uma adesão inicial elevada, o número diminuiu ao longo dos meses de campanha.