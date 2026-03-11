VÍDEO: Papa Leão recebe camisa do Flamengo em audiência no Vaticano

O papa Leão XIV recebeu uma camisa do Flamengo durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira (11) na Praça São Pedro, no Vaticano. Um peregrino brasileiro arremessou o uniforme rubro-negro em direção ao pontífice, que pegou e analisou a peça diante dos fiéis presentes.

O peregrino, não identificado, estava entre os milhares de fiéis que participavam da audiência. Ao receber o uniforme vermelho e preto, o papa Leão XIV questionou seus colaboradores se a camisa pertencia ao Milan. O time italiano também utiliza as cores rubro-negras em seu uniforme. Veja o vídeo:

Peregrino brasileiro arremessa camisa do Flamengo para Papa Leão

Nesta quarta-feira, havia grande número de brasileiros entre os peregrinos. Após o episódio com camisa do Flamengo, o papa Leão XIV fez uma saudação aos peregrinos brasileiros.

- Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui, entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Quando regressarem aos seus países, guardem esta experiência de unidade e, movidos pela caridade de Cristo, sejam sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus os abençoe - declarou o pontífice.

Brasileiro arremessa camisa do Flamengo para Papa Leão XIV (Foto: Tiziana FABI/AFP)

Flamengo enfrenta início difícil em 2026

Derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil (1 de fevereiro)



Em Brasília, no Mané Garrincha, o Flamengo perdeu por 0 a 2 para o Corinthians (gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto). O Timão conquistou o título da Supercopa Rei 2026 e estragou a reestreia de Paquetá pelo Rubro-Negro. Foi a primeira grande decepção da temporada.

Derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana (27 de fevereiro)

Após perder o jogo de ida por 0 a 1 na Argentina, o Flamengo venceu o tempo normal por 2 a 1 no Maracanã (gols de pênalti de Arrascaeta e Jorginho). No entanto, levou virada na prorrogação e perdeu por 2 a 3. Foi a segunda final perdida em menos de um mês.

Demissão de Filipe Luís (3 de março de 2026)

Poucas horas após a goleada de 8 a 0 sobre o Madureira na semifinal do Carioca, que classificou o time para a final, o clube anunciou a saída do técnico Filipe Luís. A demissão surpreendeu o elenco e a torcida sendo motivada por desgaste interno com a diretoria. Apesar do excelente 2025 com vários títulos, o início ruim de 2026 pesou.