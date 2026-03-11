Torcida do Palmeiras celebra novo 'aval' da Fifa e alfineta rivais: 'Engole o choro'

Nesta quarta-feira (11), o Palmeiras recebeu um certificado da Fifa que reconhece o gramado sintético do Allianz Parque como apto a receber partidas oficiais. Com isso, o jogo contra o Mirassol, marcado para o próximo domingo (15), pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), será no local.

Nas redes sociais, a torcida alviverde já celebra o novo "selo de aprovação" Fifa que o estádio recebeu. O novo piso do Allianz Parque foi aprovado pelo elenco alviverde, segundo apurou a reportagem do Lance!.

Elenco do Palmeiras aprova "novo" gramado do Allianz Parque

A troca do piso do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre, que custou R$ 11 milhões, e teve início em dezembro do ano passado.

A arena alviverde conta com a sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho, em cumprimento ao manual da entidade máxima do futebol.

Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, oficializou os elogios em entrevista ao canal oficial do clube.

- Foi muito boa a nossa volta ao Allianz Parque. Já estávamos esperando há alguns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa. E o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com o gramado natural. Será positivo para nossos jogos - afirmou Flaco López, eleito o melhor jogador do Paulistão 2026.