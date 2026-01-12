Após ano histórico, Flamengo inicia 2026 com avaliações médicas e preparação física

O elenco principal do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (12) no Ninho do Urubu, um dia após a estreia no Campeonato Carioca. Os jogadores estavam de férias desde o dia 17 de dezembro, data da final da Copa Intercontinental, contra o PSG.

Por conta da decisão, o Rubro-Negro é o último dos clubes da Série A a ter o elenco principal de volta. Por isso, o sub-20 treina desde o dia 2 para atuar nas rodadas iniciais do Estadual. A estreia foi no domingo (10), contra a Portuguesa. Empate por 1 a 1, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

No CT do Flamengo, o treinador Filipe Luís concedeu entrevista coletiva, assim como Luis Botto, diretor de futebol. Embalados por um grande ano em 2025, os dois mostraram otimismo com o início da nova temporada

O médico Diego Sassaki explicou como serão os primeiros dias do elenco, detalhando os exames na fisioterapia, otorrino, oftalmo, cardiológica, além do físico e de nutrição com profissionais do clube. Na sequêcia, o preparador físico Diogo Linhares complementou explicando sobre a atenção que deram aos jogadores também nas férias, monitorando-os para facilitar no retorno aos treinos.

- Após as avaliações, que vao ser entre hoje e amanhã, vamos criar alguns protocolos e abordagens de tratamentos especificos, saber quem vai precisar segurar nos treinos pra tratar. Hoje mesmo ja fizemos, nas ferias também - afirmou o médico rubro-negro.

As avaliações serão feitas ao longo desta segunda e terça-feira para que não percam dias de treino. Na tarde desta segunda, o grupo já vai ao campo.

- Viemos com uma continuidade ao nosso trabalho estruturado do ano passado. A gente sabe que tem potencial de melhorar para esse ano, e estamos fazendo isso, com as reuniões e ajustes a serem feitos dentro do nosso modelo de trabalho no Flamengo. É uma temporada de 2026 atípica pelo calendário mais condensado antes da Copa do Mundo, e depois isso o Flamengo fez com que a gente montasse orientações para os atletas, como o Rodrigo (Paiva, assessor de imprensa) falou, nas férias deles, na parte mais introdutória que a gente chamou essa última semana para que a gente não saísse hoje do zero. - explicou Diogo Linhares, preparador físico do Flamengo.

Planejamento do Flamengo

A tendência é que os jogadores do grupo principal fiquem à disposição para os jogos do Campeonato Carioca a partir da terceira ou quarta rodadas, nos clássicos contra Vasco e Fluminense, respectivamente. Enquanto isso, o Rubro-Negro deve mandar a campo os jovens que estrearam com empate no duelo com a Portuguesa, em Volta Redonda.

O Flamengo vai para mais um ano em busca de grandes resultados esportivos. O 2025 marcou conquistas grandes, como as do Brasileirão e da Libertadores, além de um jogo equilibrado na final da Copa Intercontinental contra o PSG.

O time sub-20 volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bangu, em Moça Bonita, pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Na estreia, o Flamengo empatou por 1 a 1 com a Portuguesa.