O meio-campista Lucas Paquetá tem um acordo com o Flamengo e pode reforçar o rubro-negro neste começo de 2025, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O possível acerto entre os clubes chama atenção pelo valores envolvidos não só na transferência, mas nas cifras que o brasileiro fatura no West Ham, da Inglaterra.

Paquetá é dono do segundo maior salário do elenco do West Ham, empatado com o atacante inglês Jarrod Bowen. Apesar de não existir uma oficialização de quais são os maiores salários do Brasileirão, o meio-campista fatura, atualmente, um valor que o colocaria entre os primeiros do ranking. Também não há informação de quanto seria a proposta salarial do rubro-negro pelo jogador.

O West Ham paga, por ano, 9,75 milhões de euros para Lucas Paquetá, o que corresponde a pouco mais de R$ 61 milhões por temporada. Por mês, o valor é de 812 mil euros, ou R$ 5 milhões na cotação mais atualizada. As informações são da plataforma Capology, especializada em salários de jogadores.

Segundo o site, Paquetá ocupa o posto de maiores salários do West Ham desde sua chegada ao clube inglês. Entre as temporadas 2022/23 e 202425, o meio-campista faturou 7,8 milhões de euros por temporada. Antes da Premier League, o brasileiro atuou na Itália, pelo Milan, e na França, defendendo o Lyon. Segundo o Capology, nas duas equipes, o jogador tinha um salário que girava em torno de 3 milhões de euros por ano.

Lucas Paquetá em ação no amistoso entre West Ham e Manchester United (Foto: Vincent Carchietta/AFP)

Valor de mercado recorde no Flamengo

Caso a transferência se confirme, Lucas Paquetá chegaria ao Flamengo como o jogador de maior valor de mercado do elenco. O rubro-negro já ocupa o posto de equipe com o elenco mais valorizado da América Latina, com 188,7 milhões de euros, ou R$ 1,18 bilhão. A informação é do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes e no mercado de transferências.

No elenco comandado por Filipe Luís, o nome mais caro atualmente é o de Samuel Lino, atacante contratado em 2025 pelo Flamengo. O jogador de 26 anos é cotado em 20 milhões de euros, o que equivale a R$ 125 milhões. Por outro lado, caso chegue ao Flamengo, Lucas Paquetá ultrapassaria Lino em 15 milhões de euros no valor de mercado, o que o tornaria líder do ranking.

O brasileiro é avaliado em 35 milhões de euros de acordo com o Transfermarkt. Sua chegada ao time carioca tiraria Arrascaeta do top três mais valiosos do elenco. Após Paquetá e Lino, o terceiro colocado seria Pedro, que é cotado em 18 milhões de euros, enquanto Arrascaeta tem o valor apontado em 15 milhões de euros.

O jogador se tornaria não só o mais valioso do Flamengo, mas também do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site, o jogador que ocupa o posto de mais caro do país neste momento é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, também com 35 milhões de euros.