Conheça o adversário do Corinthians na estreia da Sul-Americana 2025

O Corinthians conheceu os rivais que vai enfrentar na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, foi definido que os adversários do Timão no Grupo C do torneio continental: América de Cali, da Colômbia, Huracán, da Argentina, e Racing, do Uruguai.

Se classificam para as oitavas de final somente o primeiro colocado, enquanto o vice-líder do grupo disputa uma repescagem contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. A estreia do Timão será contra o Huracán, na Neo Química Arena.

A partida será entre os dias 1 e 3 de abril, a data ainda será definida pela Conmebol. O jogo acontece uma semana depois da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Corinthians está em busca de seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Timão estreia contra o Huracán, da Argentina (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Objetivo

Só resta a conquista da Sul-Americana para o Corinthians conquistar todos os torneios possíveis e se dizer "Campeão de tudo". A disputa tem um sabor amargo ao Timão, pois a equipe só se classificou por ter sido eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

O clube alvinegro foi semifinalista das duas últimas edições das competições. Em 2023, foi eliminado pelo Fortaleza, e em 2024, caiu para o Racing, da Argentina.

— Claro que a gente queria a Libertadores, mas nosso time foi reestruturado no segundo semestre. A Sul-Americana é um torneio tão importante quanto, que ainda não vencemos, e vamos nos dedicar neste título — disse Augusto Melo, presidente do Corinthians, antes da realização do sorteio.

Grupo do Corinthians na Sul-Americana 2025