O Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers, por 120 a 119, no último segundo do jogo dos confrontos válidos pelos playoffs da NBA nesta terça-feira (6). Na jogada decisiva, Tyrese Haliburton anotou uma cesta de três pontos para dar a vitória para a franquia de Indianápolis, que agora abre 2 a 0 na série.

NBA: Pacers faz virada no Cavaliers em último segundo do jogo

Na rede social "X", antigo Twitter, diversos perfis elogiaram Haliburton e citaram a votação entre os próprios jogadores da NBA que elegeram o camisa #0 como o mais superestimado da liga. Na partida, Tyrese marcou 19 pontos, sendo 11 no último quarto, que consolidou a virada do Indiana Pacers sobre o Cleveland Cavaliers, fora de casa.

Confira a reação da web

Como foi a partida entre Cavaliers x Pacers?

PRIMEIRO TEMPO

O Cavaliers dominou o primeiro quarto da partida. O time conseguiu emplacar várias cestas em sequência. O destaque do quarto foi Donovan Mitchell, que marcou 12 pontos para o Cavaliers e duas assistências. O placar terminou em 32 para Cavaliers e 15 para o Pacers. Foram 17 pontos de vantagem.

No segundo quarto, a missão dos Pacers era reduzir a vantagem de 17 pontos aberta pelo Cavaliers. Eles conseguiram. Ao final do período, a distância foi reduzida para 11 pontos. O Pacers fez boas sequências de pontos, mas o destaque foi novamente Donovan Mitchell, que marcou uma enterrada incrível para o Cavaliers.

O Indiana Pacers derrotou o Cleveland Cavaliers por 120 a 119 (Foto: Joe Murphy/AFP)

SEGUNDO TEMPO

No terceiro período do, os times mantiveram o nível de jogo. O Pacers conseguiu recuperar ainda mais a partida. Os 17 pontos no início do placar foram reduzidos para seis pontos. O placar foi fechado em 98 a 84.

Já no último período, o Pacers começou a ameaçar o Cavaliers, que conseguiu manter um pouco da vantagem. O quarto foi passando e o Pacers foi chegando cada vez mais perto. O placar estava em 119 a 116 para o Cavaliers, quando Tyrese Haliburton, do Pacers, marcou um lance livre e, em seguida, um arremesso de três pontos. A partida foi fechada em 120 a 119 e uma virada impressionante para o Pacers.

Cesta decisiva de Tyrese Haliburton na vitória do Indiana Pacers sobre o Cleveland Cavaliers por 120 a 119 (Foto: David Liam Kyle/AFP)

