Adriano Imperador revela por que não deu certo no Corinthians: ‘Realmente’

Adriano Imperador no Corinthians passou longe das expectativas do torcedor do Timão e de todos os amantes de futebol no Brasil. Em entrevista à Romário TV, o ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira revelou o motivo de não ter dado certo essa história de amor.

- Foi bom. Na época estava o Ronaldo e ele conseguiu me levar para lá. No meu primeiro treino, meu tendão arrebentou e isso me deixou para baixo. De novo sabe. Sete meses. Aí eu também não segui. A físioterapia tinha que fazer certinho, realmente. Quando eu vinha para o Rio, de folga, eu não voltava, mas sempre perguntava se podia ficar mais um, dois dias - revelou Adriano Imperador sobre sua passagem pelo Corinthians.

Adriano chegou ao Timão em 2011, depois de não acertar com o Flamengo, que era a opção mais "óbvia". O craque foi campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2009, sendo o grande destaque de uma arrancada histórica.

Na volta ao Brasil, encontrou Ronaldo Fenômeno no Corinthians, em abril de 2011. Como ele mesmo relatou, uma lesão no tendão de aquiles o tirou dos gramados por quase sete meses. Ele estreiou pelo Timão em outubro, contra o Atlético Mineiro, na 36° do Campeonato Brasileiro.

A estreia de Adriano Imperador no Corinthians dava sinais que começava ali uma história incrível. Ele marcou o gol da virada do Timão que foi fundamental para o título brasileiro de 2011. Porém, depois de problemas e poucas chances com Tite em 2012, o atacante foi dispensado.

No imaginário do torcedor, fica o registro gol de Adriano Imperador que ajudou o Corinthians a conquistar um título tão importante de sua história. Ainda assim, a sensação é que a passagem poderia ter sido muito melhor.