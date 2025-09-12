Seleção Brasileira fará jogo inédito na sua história

A vitoriosa história da Seleção Brasileira de Beach Soccer, que acumula sete títulos mundiais ao longo de seus 32 anos de existência, está prestes a ganhar um novo capítulo. Pela primeira vez, o Brasil enfrentará a seleção da Guatemala em uma série de três amistosos internacionais que serão realizados na Cidade da Guatemala.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mauricinho e Benjinha comemoram um dos gols do passeio contra Omã, na Copa do Mundo de Futebol de Areia (Alex Grimm/Getty Images)

As partidas, que marcam a primeira convocação da equipe após a conquista do heptacampeonato mundial em Seychelles, estão agendadas para os dias 18, 20 e 21 de setembro. Os confrontos acontecerão no Complexo Desportivo Greenfield, que recentemente inaugurou uma quadra de areia para o desenvolvimento da modalidade no país da América Central.

Este encontro inédito representa mais um marco para uma das seleções mais dominantes do esporte. Com um histórico de 695 jogos, 654 vitórias e apenas 41 derrotas, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio se prepara para expandir ainda mais seus horizontes e testar novas formações contra um adversário nunca antes enfrentado.

continua após a publicidade

A delegação brasileira tem embarque previsto para a madrugada do próximo domingo (14), com uma escala no Panamá antes de desembarcar na capital guatemalteca na segunda-feira (15). A expectativa é de que a torcida local compareça em peso para prestigiar a atual campeã do mundo, já que a entrada para os jogos será gratuita.

Números da Seleção Brasileira de beach soccer

O domínio do Brasil nas areias é traduzido em números. Em 695 partidas disputadas ao longo de sua história, a Seleção Brasileira de Beach Soccer alcançou 654 vitórias e sofreu apenas 41 revezes.

continua após a publicidade

Com um ataque avassalador, a equipe já marcou 5.093 gols, tendo como principal goleador o eterno capitão Neném, autor de 337 deles. Em contrapartida, a rede brasileira balançou 1.861 vezes.

A contagem regressiva para o 700º jogo já começou. A partida histórica ocorrerá durante a Conmebol Liga Evolución, em Itajaí-SC, no segundo jogo da equipe no torneio, que acontece de 8 a 12 de outubro. A jornada vitoriosa teve seu pontapé inicial em 7 de fevereiro de 1993, com um triunfo de 10 a 3 sobre os Estados Unidos.