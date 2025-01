Jornalista rebate crítica de influenciador por notícia sobre o Botafogo: ‘Babaca’

Jornalista da Globo, Joanna de Assis noticiou na última quarta-feira (8) o atraso no pagamento das premiações pelas conquistas de 2024 no Botafogo. A informação causou grande repercussão entre torcedores do Alvinegro. A apresentadora comentou o assunto durante o "Sportv News", e o influenciador Eduardo Semblano, o "Fui Clear" criticou nas redes sociais.

- Eu não consegui confirmar, mas até o final de semana, isso é informação vinda de um jogador do Botafogo, um dos jogadores que saíram do Botafogo, é de que as premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e alguns salários estavam atrasados. Não consegui essa confirmação do Botafogo, se isso já foi sanado, se todo mundo recebeu... Mas até o final de semana, ninguém tinha recebido - disse Joanna de Assis.

- Se não conseguiu confirmar, pra que falou? Sem não tem a notícia, por que falou? Começamos voando em 2025 hein! - escreveu Eduardo, que tem mais de 220 mil seguidores nas redes sociais.

Horas mais tarde, o "ge" confirmou a notícia de Joanna de Assis e informou também o atraso no pagamento do 13º salário e férias dos jogadores. A jornalista rebateu a publicação de "Fui Clear" e disparou críticas contra o influenciador. Confira no vídeo acima:

Saídas do Botafogo em 2025

Ao todo, 11 jogadores já deixaram o clube: os goleiros Gatito Fernández e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson e Pablo, os laterais Rafael, Hugo e Marçal, o volante Tchê Tchê e os meias Óscar Romero, Eduardo e Thiago Almada.

