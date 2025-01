Prêmio Lance! 2024: ‘Craque do ano’, ‘Revelação e mais… veja os indicados de cada categoria

A temporada de 2024 contou com jogos marcantes e conquistas inesquecíveis. Trajetórias incríveis se eternizaram na memória dos torcedores. Desta forma, o Prêmio Lance! 2024 consagra os vencedores de categorias envolvendo o futebol brasileiro e personalidades olímpicas.

Como votar no Prêmio Lance! 2024

Para participar da votação, o amante do esporte precisa acessar o grupo do Lance! no Whatsapp. Assim, basta escolher seu vencedor em todas as categorias votando nas enquetes.

Confira as categorias do Prêmio Lance! 2024

Melhor goleiro (vote aqui)

João Ricardo (Fortaleza)

John (Botafogo)

Hugo Souza (Corinthians)

Melhor lateral (vote aqui)

Bernabei (Internacional)

Wesley (Flamengo)

William (Cruzeiro)

Melhor zagueiro (vote aqui)

Alexander Barboza (Botafogo)

Bastos (Botafogo)

Vitão (Internacional)

Melhor volante (vote aqui)

Aníbal Moreno (Palmeiras)

Gregore (Botafogo)

Marlon Freitas (Botafogo)

Melhor meia (vote aqui)

Gerson (Flamengo)

Rodrigo Garro (Corinthians)

Thiago Almada (Botafogo)

Melhor atacante (vote aqui)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Savarino (Botafogo)

Melhor mosaico (vote aqui)

Botafogo (jogo contra o Palmeiras na Libertadores) Ceará (confronto contra o América-MG) Flamengo (despedida de Gabigol)

Personalidade Olímpica (vote aqui)