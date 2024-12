Ademir da Guia homenageia Dudu após saída do Palmeiras

Dudu, atacante do Palmeiras, rescindiu seu contrato com o clube nesta quinta-feira (12), marcando o fim de uma era no time Alviverde. Com isso, Ademir da Guia, um dos maiores ídolos do clube paulista, veio a público e mandou um recado para o jogador em suas redes sociais.

Em seu Instagram Ademir publicou uma arte com a própria imagem ao lado de Dudu e escreveu na legenda:

- Uma lenda se despede, mas o legado permanece eterno. Dudu, ao longo dos anos, você construiu uma história incrível no nosso Palmeiras, vestindo a camisa com a garra e a paixão que nos orgulham tanto. Seu comprometimento e amor pelo Verdão o tornaram um dos maiores ídolos da nossa história. É com muita admiração que registro aqui minha gratidão por tudo que você fez pelo nosso clube. - escreveu Ademir.

Em resposta, Dudu comentou na publicação demonstrado sua admiração pelo grande ídolo palmeirense:

- Seu Ademir, nós sabemos os que são de verdade. Obrigado pelas palavras. Já falei para o senhor e volto a dizer: o senhor é o maior ídolo do Palmeiras e um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Ninguém vai apagar isso. Respeito eterno. - afirmou Dudu.

Aos 32 anos, Dudu vinha de uma temporada desafiadora, enfrentou lesões e atuou poucas vezes no time de Abel Ferreira em 2024. Apesar disso, o ex camisa 7 deixa um grande legado no clube após 10 anos de histórias.