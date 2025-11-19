Abel Ferreira vira assunto após empate em Palmeiras x Vitória: 'Sem condições'

O Palmeiras protagonizou um empate sem gols com o Vitória, nesta quarta-feira (19), no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, torcedores do Alviverde se revoltaram com o desempenho da equipe a aproveitaram o momento para realizar críticas ao técnico Abel Ferreira.

Os torcedores do clube paulista não perdoaram o resultado diante do Vitória, que atualmente esta na zona de rebaixamento do Brasileirão. Abel Ferreira foi apontado como o principal responsável diante do desempenho ruim da equipe.

Decisões do treinador ao longo do confronto geraram revolta. O principal alvo das reclamações foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez no ataque durante os minutos finais da partida. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?

Texto por: Vitor Palhares

Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.

O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso.

Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.

Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.

Nos minutos finais, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.

Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo.

A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas.

Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.