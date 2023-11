➤ Abel então entrou com um processo na Justiça, no qual pedia uma indenização por danos morais de R$ 50 mil. O treinador disse que as afirmações do jornalista eram injuriosas e tinham conotação xenofóbicas.



➤ A defesa de Mauro Cezar à Justiça disse que o processo era uma tentativa de silenciá-lo e que não é a primeira vez que Abel Ferreira tem problemas com jornalistas.



➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras



➤ Ao negar o pedido de indenização, a juíza Renata Carvalho disse que uma das finalidades da liberdade de expressão é a crítica. De acordo com a magistrada, o Mauro Cezar não cometeu nenhum ato ilícito.