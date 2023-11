- Eles contemporizaram essa ação do Endrick muito em função da ação do Titi. Ele faz uma simulação caindo com a mão no rosto. A ação do Endrick não tem nenhuma disputa de bola, é uma conduta violenta. Faz o movimento e acerta o braço, as costas do Titi com brutalidade. É uma ação para cartão vermelho - começou PC.