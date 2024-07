Abel Ferreira em jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 25/07/2024

A derrota do Palmeiras para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, deixou o técnico português Abel Ferreira sujeito a fortes críticas. Nas redes sociais, torcedores do Verdão reclamaram de escolhas do comandante, e alguns chegaram a desejar sua saída do cargo.

O resultado no Rio de Janeiro marcou o segundo revés da equipe em três jogos, já que foi superada pelo Botafogo no dia 17. Com isso, o time caiu para a terceira posição, estacionou nos 36 pontos e viu o Flamengo subir uma posição na tabela.

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias, aos 41 minutos do segundo tempo, abriu o placar e garantiu o resultado.

✅ FICHA TÉCNICA - Fluminense X Palmeiras



Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos e Ganso (Fluminense); Gustavo Gómez, Zé Rafael e Raphael Veiga (Palmeiras)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Jhon Arias

⚽ ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato) e Paulo Henrique Ganso (Marcelo); Jhon Arias, Marquinhos (Serna) e Cano (Kauã Elias).

Palmeiras (Técnico: João Martins)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Richard Ríos), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Maurício), Felipe Anderson (Lázaro) e Flaco López (Rony).

