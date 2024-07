Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 25/07/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Palmeiras terminou o primeiro turno do Brasileirão 2024 como terceiro colocado, mesma posição em comparação com a campanha do ano anterior. O último jogo da equipe nesta primeira metade aconteceu na quarta-feira (24), em derrota para o Fluminense. Mesmo assim, a equipe treinada por Abel Ferreira soma pontuação superior em relação à temporada passada.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Verdão acumulou 36 pontos em 19 partidas disputadas. São 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 27 gols marcados e 14 sofridos.

Palmeiras perdeu para o Fluminense e terminou o primeiro turno do Brasileirão 2024 em terceiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No Brasileirão de 2023, o Palmeiras somou 34 pontos nos primeiros 19 jogos. Foram nove vitórias, sete empates, três derrotas, 34 gols anotados e 17 sofridos.

A liderança do primeiro turno em ambas edições foi do Botafogo. Em 2023, o clube carioca tinha 47 pontos conquistados, 13 de vantagem em relação ao Palmeiras. O Verdão tirou a diferença e acabou campeão, e o Glorioso foi o quinto colocado.

Para esta temporada, o Botafogo soma 40 pontos em 19 jogos no primeiro turno, quatro a mais do que o Palmeiras. No ano passado o vice-líder foi o Grêmio. Já em 2024, a segunda posição é do Flamengo, que tem um jogo a menos do que o Verdão e o Glorioso.

Palmeiras 2024 x Palmeiras 2023 no Brasileirão

Primeiro turno em 2024

3ª colocação

19 jogos

36 pontos

11 vitórias

3 empates

5 derrotas

27 gols marcados

14 gols sofridos

Primeiro turno em 2023

3ª colocação

19 jogos

34 pontos

9 vitórias

7 empates

3 derrotas

34 gols marcados

17 gols sofridos