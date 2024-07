Facincani manda forte recado a jogador do Palmeiras após derrota: ‘Se quer sair, avisa’

Facincani criticou Richard Ríos após derrota do Palmeiras para o Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras perdeu para o Fluminense na última quarta-feira (24) no Maracanã e deixou a vice-liderança do Brasileirão. Após o jogo, o jornalista Felippe Facincani fez duras críticas ao elenco e rasgou o verbo contra o meia Richard Ríos, que retornou ao clube após receber folga do Alviverde depois da disputa da Copa América.

- Ríos, se você está no "espírito James Rodríguez", que só interessa a seleção colombiana, se está a fim de ir embora, avisa. Mas não dá caneta com 1 a 0 para o Fluminense no ataque. Não fica de nariz em pé tocando bola para trás. Se quer ir para a Europa, chega na diretoria e joga a real - começou Facincani, em canal no Youtube.

- Já foi uma aberração te darem folga de Copa América. Todos aqui disputando, trabalhando, e você de folga, sendo que nem foi campeão. E aí você volta com esse futebol ridículo que você apresentou no segundo tempo? Nem começa. Não basta Rony, Gabriel Menino, Flaco López e Marcos Rocha atrapalharem? Mais um não precisa - completou.