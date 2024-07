Mano vê evolução do Fluminense após vitória contra o Palmeiras: ‘Estamos afirmando a nossa ideia’

FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 02:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes ficou muito satisfeito com a vitória da equipe, diante do Palmeiras, no Maracanã. Após o jogo, o treinador exaltou a força de vontade dos jogadores, que começaram a recuperar a confiança.

- (O time) começou a competir primeiro. Porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição você iguala as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta. Para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente, como uma boa equipe, como uma equipe forte. Tenho certeza absoluta que todos eles vão retomar a sua produção. Fizeram isso ao longo da vida. São atletas tecnicamente espetaculares, vencedores. E a gente volta a vencer, faz a segunda vitória consecutiva. Acho que isso vai afirmar essa ideia - disse Mano Menezes.

- Eu não vou falar para trás. Vou dizer o que a gente está fazendo. A gente joga um pouco mais posicional, ao jogar um pouco mais posicional você tem um desgaste menor. E esse desgaste faz a equipe guardar as forças para 90 minutos, que é muito necessário. Jogamos contra um adversário que exige muito da gente os 90 minutos. Um adversário que não se desespera nunca, um adversário que fica tocando a bola, que sabe que num determinado momento vai ter uma chance. Então você também tem que ter maturidade de equipe para saber enfrentar isso, a gente soube dosar bem. Acho que os jogadores que entraram também foram bem, isso é importante quando você pensa nas alterações para que elas, no mínimo, mantenham a disposição e o rendimento da equipe - afirmou o treinador.

- Dois jogos sem tomar gol, né? A gente faz muita coisa, os treinadores pensam o jogo, mas a execução tem a ver com a qualidade dos jogadores que temos. E o Thiago resume quase tudo de um grande zagueiro. E quem estiver jogando ao lado dele certamente vai ser beneficiado com essa ótima companhia. A gente optou pelo Thiago (Santos) porque o Palmeiras tem um ataque muito veloz, e Thiago tem essa velocidade para fazer as coberturas, como fez duas, três vezes no um contra um, e tomou a bola do atacante e saiu jogando. Então, é basicamente tentar equilibrar essas características, acho que o Ignacio que chegou também, é um zagueiro rápido. Antônio Carlos um pouquinho menos, mas é um jogador de posicionamento, de força. Tem momentos que vamos enfrentar jogadores de força na frente e ele vai ser escolhido exatamente pela sua característica. É bom dar uma segurança para a equipe e você tomar poucos gols. Abre a possibilidade de, com poucos gols feitos, que sempre é muito difícil fazê-los, a gente vencer partidas como fizemos nos dois últimos jogos.

Sobre para Cano

- A questão do Cano também tem a ver com o que a equipe estava passando. Cano é um finalizador, é um jogador de acabamento de jogada, como a equipe estava com dificuldade para construir, naturalmente ele perdeu confiança. Os atacantes são assim, quando você está confiante você chuta de tudo que é jeito a bola entra, quando você não está confiante você nem chuta, você quer sempre dar uma ajeitadinha mais na bola e essa fração de segundo é o suficiente para defender e não deixar fazer. Mas vai voltar a fazer. Felizmente, nós estamos tendo o Kauã, que entrou em dois jogos e nos ajudou. Entrou hoje bem, com força física, ele não fez gol, mas dá uma dinâmica de jogo na frente que ajuda a equipe. Isso vai ajudar o Cano a retomar. A gente também fica muito triste. Dói mais na gente tirar do que qualquer outra coisa. Pode ter certeza disso.