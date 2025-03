Abel Braga, ídolo do Inter, fala sobre vice no Brasileirão de 2020

Abel Braga, ex-treinador, falou sobre o vice do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2020. Em entrevista à Rádio Grenal, o ídolo do clube gaúcho mostou insatisfação com a arbitragem na fase final do torneio.

(Foto: Reprodução/YouTube)

"Comecei a sentir algo maldoso no jogo contra o Vasco. Depois teve o jogo com o Flamengo, com a expulsão (do Rodinei) que o próprio Filipe Luís disse que não era jogada nem pra amarelo. Nos tiraram o título na mão grande", disse Abel.

Essa não foi a primeira crítica do ex-técnico em relação aos erros de arbitragem no Brasileirão de 2020. Em entrevistas passadas, Abel afirmou que um pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Grêmio foi igual a um lance não assinalado para o Colorado contra o Corinthians.

Campeonato Brasileiro de 2020

O torneio que aconteceu em meio à pandemia e sem torcida nos estádios foi emocionante do ínicio ao fim. Clubes grandes como Botafogo e Vasco foram rebaixados. Por outro lado, o Flamengo se sagrou campeão pela segunda vez consecutiva.

Na última rodada do campeonato, Internacional e Flamengo disputavam o título. Com 69 pontos, o Colorado precisava apenas vencer contra o Corinthians no Beira-Rio para ser campeão. Por outro lado, o Flamengo, com 70 pontos, tinha uma missão mais díficil: torcer para o Internacional não garantir os três pontos contra o Corinthians ou vencer contra o São Paulo no Morumbi.

Na primeira etapa do jogo no Rio Grande do Sul, o Colorado teve um pênalti marcado em campo após a bola tocar no braço de Ramiro dentro da grande área, porém o VAR interferiu e a penalidade foi anulada. Na outra decisão da rodada, Luciano marcou para o Tricolor Paulista nos acréscimos do primeiro tempo.

Nos últimos 45 minutos, o Internacional até chegou a marcar com Edenílson, porém novamente o lance foi anulado, desta vez por impedimento. O Flamengou empatou a partida em São Paulo mas logo tomou o desempate. No final das partidas, o Colorado não foi capaz de vencer o Timão, terminou em segundo lugar e o Rubro Negro levantou a taça.