Depois de quase um ano da enchente de 2024, o Internacional recebeu seguro referente aos estragos no estádio Beira-Rio. O clube confirmou ter concluído as negociações com a seguradora e recebeu R$ R$ 8,9 milhões. Anteriormente, a CBF havia repassado R$ 6 milhões ao Alvirrubro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os valores recebidos, porém, não zeraram os prejuízos. Na época da inundação que afetou Porto Alegre ao longo de maio, o Colorado estimou suas perdas em cerca R$ 90 milhões, montante que considera a perda de premiações em competições e o aumento da inadimplência dos associados.

Danos patrimoniais chegaram a R$ 31 milhões

Os danos ao patrimônio do clube, principalmente no Beira-Rio e no CT Parque Gigante, diretamente afetados pela cheia do Guaíba, são calculados em cerca de R$ 31 milhões. O problema é que a apólice não incluía o CT, foi totalmente destruído. Para retomar os treinamentos no local, ele passou por uma reforma completa.

continua após a publicidade

Segundo nota divulgada pelo Internacional, “mesmo enfrentando diversos desafios, trabalhou incansavelmente para garantir o maior ressarcimento possível diante das enchentes. Por meio de negociações com todas as partes envolvidas, buscamos minimizar os impactos financeiros”.

“Continuamos dedicados à reconstrução e à realização dos investimentos necessários para manter o Internacional forte e competitivo, tanto dentro quanto fora de campo", afirmou, no texto divulgado pelo clube, o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg.

continua após a publicidade

➡️Gre-Nal: como foi o clássico 192, que tirou o octa do Grêmio

Gigante ficou quase dois meses fechado

O auge da tragédia climática que atingiu Porto Alegre foi registrado no dia 4 de maio, quando o Guaíba começou a invadir o Centro Histórico. A partir daí, outros bairros da cidade, de Norte a Sul, foram alagadas. Entre eles o Praia de Belas, onde fica o Beira-Rio.

O estádio teve o gramado, parte das arquibancadas e os espaços internos tomados pelas águas, que chegaram ao outro lado da avenida Padre Cacique, que passa em frente à cancha colorada. Foram pouco mais de 60 dias, entre o alagamento e a partida de volta, quando o Internacional perdeu por 1 a 0 para o Vasco, no dia 7 de julho.