Lesão de Ayrton Lucas em Flamengo x São Paulo choca web: ‘Imagem forte’

Flamengo x São Paulo estão se enfrentando na tarde deste sábado (12) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rolou às 16h30, e o placar é de 1 a 0 para o Flamengo até aqui. Nas redes sociais, o que repercutiu mesmo foi a lesão do lateral esquerdo Ayrton Lucas.

O retorno dos clubes ao Brasileirão está sendo marcado por um jogo com muita intensidade, e Luiz Araújo, em um chute de muita inspiração, abriu o placar para o Flamengo.

➡️Lance de arbitragem revolta torcedores em Flamengo x São Paulo: ‘Claríssimo’

No começo do segundo tempo, Enzo Dias, do São Paulo, escorregou e se chocou com Ayrton Lucas, do Flamengo. O jogador Rubro-Negro levou a pior e precisou ser substituído por Varela.

A imagem da canela do jogador aberta chamou a atenção de todos que estavam assistindo ao duelo válido pela 13° rodada do Brasileirão. Veja a reação das pessoas nas redes sociais.

Ayrton Lucas lesionado em Flamengo x São Paulo (Foto: Reprodução Sportv)

Veja reação dos torcedores na hora da lesão de Ayrton Lucas, do Flamengo

Flamengo perde titular no início do duelo com o São Paulo

O Flamengo vai empatando sem gols com o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos 7 minutos, o lateral Alex Sandro sentiu um incômodo e precisou ser substituído por Ayrton Lucas. Ainda não se sabe o grau da lesão do defensor, que pode se tornar uma dor de cabeça para Filipe Luís.

Nitidamente chateado, o lateral foi ovacionado pela Nação quando deixava o gramado. Em sinal de respeito, Alex Sandro cumprimentou os torcedores próximos ao banco de reservas do Flamengo. A reportagem do Lance!, presente no maior palco do futebol, flagrou o momento.

Peça fundamental, o lateral disputou 21 partidas nesta temporada. Vale lembrar que em abril, no duelo contra o Juventude, Alex Sandro sentiu dores na coxa esquerda e também precisou ser substituído. Na ocasião, foi constatado um edema no local.