PC Oliveira bate o martelo sobre polêmica em Flamengo x São Paulo

Flamengo x São Paulo fizeram um bom jogo no retorno das equipes ao Brasileirão na tarde deste sábado (12). Com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan, o Rubro-Negro levou a melhor e se isolou na liderança. O ex-árbitro PC Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem do primeiro tempo.

O jogo contava com pouca inspiração, mas muita intensidade, quando Luiz Araújo recebeu um passe de Wesley e chutou na gaveta do gol protegido por Rafael para abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. Wallace Yan fechou a conta depois de pegar um rebote de outro chute de Luiz Araújo.

Ainda no primeiro tempo, uma polêmica de arbitragem tomou conta das redes sociais. Depois de um cruzamento de Arrascaeta, a bola resvalou no cotovelo de Pablo Maia, do São Paulo, dentro da área. Os jogadores Rubro-negros cercaram Wilton Pereira Sampaio, que nada marcou. Veja a opinião de PC Oliveira.

- Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, disse que foi lance normal, movimento natural. Ele também não daria pênalti, não viu razão para o Bráulio Machado, na salinha do VAR, chamar o Wilton Pereira - disse Villani.

Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Flamengo perde titular no início do duelo

O Flamengo venceu o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos 7 minutos, o lateral Alex Sandro sentiu um incômodo e precisou ser substituído por Ayrton Lucas. Ainda não se sabe o grau da lesão do defensor, que pode se tornar uma dor de cabeça para Filipe Luís.

Ayrton Lucas, que entrou no lugar do lateral, também se lesionou e deixou o gramado após dividida muito forte. A imagem chocou a internet.

Nitidamente chateado, o lateral foi ovacionado pela Nação quando deixava o gramado. Em sinal de respeito, Alex Sandro cumprimentou os torcedores próximos ao banco de reservas do Flamengo. A reportagem do Lance!, presente no maior palco do futebol, flagrou o momento.

Peça fundamental, o lateral disputou 21 partidas nesta temporada. Vale lembrar que em abril, no duelo contra o Juventude, Alex Sandro sentiu dores na coxa esquerda e também precisou ser substituído. Na ocasião, foi constatado um edema no local.