Castillo comenta disputa nos treinos do Fluminense com Fábio: 'Desde criança'

Após marcar pela primeira vez com a camisa do Fluminense, Rodrigo Castillo falou na zona mista do Maracanã. O jogador dividiu o protagonismo da vitória tricolor contra o Atlético-MG com Fábio, que fez milagre no último lance e evitou o empate. O Lance! questionou o argentino sobre a experiência de lidar com um dos maiores goleiros da história do futebol no dia a dia e sobre a disputa centroavante-goleiro.

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— Eu conheço o Fábio desde quando era criança, de assistir na TV. Ele é um goleiro histórico no Brasil, mas também no continente, todos o conhecem. Ter ele aqui, a verdade é que é um privilégio. Ver como ele treina, como transmite sua experiência quando faz as preleções antes de entrar na partida, isso também mexe com a gente. E a intensidade que ele coloca na idade dele. A verdade é que é um orgulho para mim conviver com ele e aprender com ele — disse Castillo, que respondeu se é difícil fazer gols em Fábio nos treinos:

— Mais ou menos… (Risos). Ele é muito bom e, bem, a gente tem que encontrar um jeito.

Fábio comemora em Fluminense x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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