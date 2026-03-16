Alisson explica problema com São Paulo e Corinthians em chegada ao Fluminense

Alisson foi apresentado oficialmente pelo Fluminense nesta segunda-feira (16) no CT Carlos Castilho. O jogador de 32 anos, que estava no São Paulo, assinou contrato de empréstimo com o clube carioca até o fim da temporada, com opção de compra prevista em acordo. O meia chegou a ficar próximo de defender o Corinthians, mas a negociação não se concretizou. Alisson acabou ficando com uma situação complicada com o Tricolor Paulista.

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*Matéria em atualização

— Tínhamos o acordo já assinado, ambas partes. Não sabemos o motivo. Se falou muito de pagamentos e tudo, mas acabou que o meu empresário se dispôs no momento também fazer o pagamento, mas futebol é assim e vida que segue. Tenho um privilégio de oportunidade muito grande novamente na minha carreira agora, vestir a camisa do Fulminense, que é um clube que a partir do momento que me fez essa proposta, eu não pensei duas vezes em aceitar, pelo fato de ser um clube gigantesco e pelo fato também de já ter trabalhado com o treinador.

O meia também falou sobre a mudança de posição que teve durante a passagem pelo São Paulo. Antes armador e ponta, Alisson atuou como segundo volante no Tricolor Paulista. O jogador também revelou como está fisicamente após não ter atuado por dois meses.

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— A gente até fica brincando, né, quando você não faz gol, você vai voltando de posição. Mas foi bem natural. Foi uma conversa que eu tive com o Dorival, onde eu vinha jogando com ele, na época, titular no São Paulo, então não me sentia confortável com o que estava acontecendo. Então, pedi pra ele uma oportunidade em alguma posição onde eu me sentia melhor. Não imaginaria que seria de volante, mas depois daquela conversa, depois de tudo que ele me ajudou e me mostrou como funcionar naquela nova função. E foi dali em diante que me adaptei facilmente nessa posição. Hoje não me vejo jogando em outra, então me sinto muito feliz também por ter conseguido fazer uma nova função na minha carreira depois de uma certa idade — iniciou.

— Fisicamente, como eu disse, meu último jogo foi 45 minutos na estreia do Paulista. Depois disso eu só vinha treinando. Então, acaba que chego aqui na minha segunda semana eu tive o privilégio já de estrear contra o Remo. Então é isso, pouco a pouco eu venho me adaptando aos treinamentos. Venho retornando à forma física e, como eu disse, venho aqui para ajudar, para ser mais um e no grupo. Um grupo de vencedores, um grupo que tem um caráter enorme onde a gente quer fazer de tudo para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano também.

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O que vem por aí para o Fluminense?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

No acordo com o Fluminense, além do empréstimo sem custos, foi fixado um valor de compra em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. A movimentação ocorre após a saída de Lima, emprestado ao América do México. Com a baixa, a diretoria entende que precisa recompor o setor e busca uma alternativa para Luis Zubeldía, que trabalhou com Alisson no São Paulo durante sua passagem pelo clube paulista e aprovaria a contratação.

No São Paulo, Alisson perdeu espaço depois da negociação frustrada com o Corinthians. Internamente, a avaliação é de que não houve punição, mas sim concorrência maior no elenco. Na tratativa com o Corinthians, o São Paulo estipulava cerca de R$ 1 milhão para liberar o atleta.

Alisson em ação pelo Fluminense contra o Remo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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