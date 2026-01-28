Zubeldía fala sobre Savarino após vitória do Fluminense: 'Não é normal'

Zubeldía comemorou a vitória do Fluminense contra o Grêmio e falou sobre a chegada de Savarino. A partida marcou o retorno do treinador ao comando do Tricolor após ficar afastado por um problema médico.

— Ele tem a particularidade de que, jogando pela esquerda, pelo centro ou pela direita, o jogo dele não muda. É um jogador que costuma driblar, que procura o centroavante e que finaliza ao gol. Então, atuando pela direita, pelo meio ou pela esquerda, ele consegue aplicar as suas características, algo que não é normal. Normalmente, um jogador se sente confortável apenas pelo meio, ou mais pela esquerda, ou mais pela direita. No caso do Savarino, a decisão de buscá-lo passa justamente por isso: ele pode atuar nas três posições atrás do camisa nove e o jogo dele não se altera. A técnica não diminui, o drible não diminui por jogar à direita ou à esquerda. A capacidade de dar assistências não diminui, a finalização também não. Além disso, ele executa bola parada, o que para nós é importante. Então, pouco a pouco, ele deve ir agregando coisas ao time. Claro que chega a uma equipe já encaixada, com dois extremos vivendo um bom momento e com o Lucho também em boa fase. Por isso, vamos utilizar todos os jogadores aos poucos.

Como foi o jogo?

Sob olhar de Ancelotti, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira (28) na estreia pelo Brasileirão. A partida marcou o retorno do Zubeldía ao comando do Tricolor. Os gols do confronto foram marcados por Nonato e Acosta para o Flu. Carlos Vinícius descontou.

Com o resultado, o Tricolor soma os seus primeiros três pontos no Brasileirão e dorme na _ colocação. O Grêmio segue zerado na pontuação na competição

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

SÉRIE A - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Acosta comemora gol com os jogadores do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)



