Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças diante do Ceará
Tricolor entra em campo às 16h
A escalação do Fluminense está definida para enfrentar o Ceará neste domingo (2), pela 31ª rodada do Brasileirão. Sem seus principais armadores, Zubeldía promoveu mudanças no time, utilizando a formação dois volantes e Lima mais avançado, além de promover a entrada de Guga na lateral direita e Ignácio na zaga. A bola rola às 16h, no Castelão.
Uma vitória é fundamental para que o Tricolor siga firme na briga pela vaga direta na Libertadores. Com Flamengo e Palmeiras na final da competição continental, o G4 aumentou e virou G5, tornando o acesso ainda mais acessível ao Flu, que está em sétimo, com 47 pontos, mas pode subir para quinto se os resultados conspirarem a favor.
Para a partida, Zubeldía não conta com peças importantes e por isso precisou fazer alterações na escalação do Fluminense. Suspenso, Lucho Acosta e Bernal não viajaram, assim como Thiago Silva, que foi poupado.
Germán Cano sofreu um entorse no joelho direito e está em tratamento, enquanto Riquelme ficou no Rio por dores no ombro direito. Paulo Henrique Ganso está em transição para os trabalhos com o grupo após lesão muscular na panturrilha e o zagueiro Manoel se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.
Por outro lado, o treinador argentino também tem boas notícias e novidades entre os relacionados. Recuperado, Nonato voltou a ser opção após um mês e meio. Além dele, levou Santi Moreno e Lezcano, relacionados pela última vez na vitória sobre o Juventude, em 16 de outubro.
Onde assistir e escalaçãoes de Ceará e Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
