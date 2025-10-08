Jornalistas detonam decisão da arbitragem em Mirassol x Fluminense: ‘Absurda’

O Mirassol venceu o Fluminense nesta quarta-feira (8) em jogo que contou com uma polêmica de arbitragem ainda no primeiro tempo. Na partida disputada em São Paulo, Rodrigo José Pereira de Lima anulou um gol do Tricolor após analisar lance no VAR. A decisão foi criticada por jornalistas nas redes sociais.

Lucho Acosta abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo, mas o VAR chamou Rodrigo Pereira para revisar uma possível falta de Canobbio no início da jogada. O árbitro, que havia mandado o jogo seguir com bola rolando, voltou atrás na decisão e marcou a falta após análise no monitor, anulando o tento do Tricolor.

Logo após o gol anulado do Fluminense, o Mirassol abriu o placar com Guilherme. Martinelli deixou tudo igual para o Fluminense no segundo tempo, mas nos minutos finais, Negueba deixou tudo igual. Com o resultado, o time paulista chegou à quarta posição do Brasileirão, com 46 pontos, enquanto o Tricolor é o 7º, com 38.

Como foi Mirassol x Fluminense?

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. O Fluminense teve boas oportunidades principalmente com a velocidade de Keno pela esquerda e Canobbio pela direita. Aos 31 minutos, Lucho Acosta chegou a balançar as redes após jogada que começou com Canobbio e passou por Keno, mas o VAR anulou o gol por falta do uruguaio em Danielzinho na origem do lance.

A resposta do Mirassol veio rapidamente. Aos 36 minutos, após erro de passe de Samuel Xavier no meio, Alesson puxou contra-ataque e cruzou para Guilherme Marques, que acertou um belo voleio para abrir o placar.

O Fluminense voltou melhor no segundo tempo e empatou aos 10 minutos com uma jogada ensaiada. Após escanteio cobrado por Renê, Acosta cruzou na segunda trave, Freytes escorou de cabeça, e Martinelli finalizou com categoria.

O duelo seguiu equilibrado e com muitas faltas — foram 22 no total, além de 7 cartões distribuídos. Mas foi o Mirassol quem aproveitou a chance decisiva. Aos 37 minutos, após erro de Freytes na saída de bola, Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou antes da bola sair pela linha de fundo, e Negueba apareceu para empurrar para o gol e garantir a vitória.