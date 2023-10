Marcelo fez um retorno inesperado no início do ano ao Fluminense, mas vem fazendo diferença com sua enorme qualidade técnica. Muito preso na lateral-esquerda no primeiro tempo do jogo de volta da semifinal contra o Internacional, o camisa 12 atuou em diversos locais do campo. E ninguém como ele para conhecer cada terreno com a palma de suas mãos.