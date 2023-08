No início do segundo tempo a equipe mineira marcou o primeiro gol da partida. Não muito depois, John Kennedy marcou para o Tricolor, com assistência do Keno. O artilheiro Germán Cano marcou aos 20 do segundo tempo, para virar o jogo. Nos minutos finais, Arias deixou sua marca e deu números finais ao placar. Veja a seguir todas as notas do Tricolor: