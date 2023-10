Cano segue fazendo história pelo Fluminense e é o artilheiro da Libertadores 2023 com 12 gols até aqui. Ele foi novamente decisivo na vitória de 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, com um gol e uma assistência. Curiosamente, a média de gols do argentino é superior a um gol por partida nesta edição do torneio, já que ele disputou apenas 11 jogos. Confira, no vídeo acima, todos os gols de Cano nesta Libertadores.