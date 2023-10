Torcedores indicam que o camisa 14 do Fluminense tenha dito "Vamos, Boca!" em meio à vibração pela classificação do time carioca. O suposto apoio do atacante tricolor repercutiu negativamente entre os palmeirenses nas redes sociais, visto que o Palmeiras encara o time argentino na noite desta quinta-feira (5) em busca da última vaga na decisão da Libertadores.