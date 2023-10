- Foi teste pra cardíaco no Beira-Rio!! Com Cano decisivo de novo!! Sempre ele!! O Flu de Diniz venceu o Inter de Coudet com uma virada espetacular no fim!! E está de volta à final da Libertadores após 15 anos!! Vai decidir o título no Maracanã contra Palmeiras ou Boca!! Sensacional!! Mas é bom lembrar!! Mais um técnico estrangeiro que perde uma decisão! - disse.