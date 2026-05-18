Com o tento diante do São Paulo, John Kennedy chegou a oito gols em 15 jogos na atual edição do Brasileirão e se colocou de vez na briga pela artilharia. Titular em apenas dez partidas, o atacante do Fluminense anota um gol a cada 118 minutos na competição, média superior aos últimos artilheiros. Confira abaixo:

continua após a publicidade

Infográfico mostra eficiência de John Kennedy no Brasileirão 2026 (Imagem gerada por IA)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

JK também já igualou a melhor marca de gols em um ano pelo Fluminense. São 12 em todas as competições, mesmo número de 2023, quando foi campeão da Libertadores.

John Kennedy pelo Fluminense:

Ano Gols Jogos 2026 12 31 2025 2 20 2024 3 34 2023 12 41 2022 0 8 2021 4 22 2020 2 7

Concorrência pesada no Fluminense

Curiosamente, dois dos últimos artilheiros do Brasileirão integram o elenco tricolor: Cano e Hulk. O primeiro acaba de retornar de lesão, enquanto o segundo foi apresentado como reforço e estreará apenas após a Copa do Mundo. O plantel de Zubeldía também já contava com o argentino Rodrigo Castillo. Assim, John Kennedy precisará manter os excelentes números para não perder sua vaga no time titular. Em coletiva de imprensa, o treinador argentino definiu a situação como "um lindo problema".

continua após a publicidade

— Que lindo problema, não? Temos que ir partida a partida. JK vive bom momento. Castillo é um grande atacante, Cano também. O que vou dizer do Cano? Lamentavelmente não pude tê-lo este semestre pelas lesões. Mas já está de volta. Agora, veio o Hulk. É um atacante mais do que um centroavante. Pode jogar pela direita, atrás do 9, como referência. Temos alternativas. Podemos conviver com todos, são compatíveis. A contratação passa por análise de compatibilidade, não é trazer o jogador por trazer. Hulk pode jogar com Germán Cano? Pode. Pode jogar com o Castillo? Pode. Pode jogar com Lucho (Acosta)? Pode. Pode jogar com Savarino? Pode. Pode jogar com John Kennedy? Pode — analisou o argentino.