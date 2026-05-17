Atuação sob olhar de Hulk levanta debate sobre ataque do Fluminense

Apresentado como reforço do Fluminense neste sábado (16), Hulk assistiu à vitória do novo time sobre o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã. A presença do astro só aumentou a ansiedade dos torcedores, que terão que esperar o fim da Copa do Mundo para vê-lo em ação com a camisa tricolor.

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No jogo em que o novo astro foi apresentado, o ídolo Germán Cano voltou a ser relacionado. Savarino, Lucho Acosta, Canobbio e John Kennedy formaram o quarteto de ataque titular. O banco ainda tinha Ganso, Soteldo, Serna e Castillo. Com tantas opções ofensivas disponíveis e muito tempo até a estreia de Hulk, só resta à torcida especular onde jogará o veterano.

Se depender do próprio jogador, isso não é motivo de preocupação. Em suas primeiras palavras como tricolor, o ex-Galo se colocou à disposição para desempenhar o papel que o técnico quiser.

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— Já tive oportunidade de conversar com o professor, mas não falando da questão de jogo diretamente, até porque não posso jogar no momento. Vou conseguir me entrosar com companheiros, entender a melhor maneira que posso ajudar meu time dentro de campo. Importante é chegar 100% fisicamente. Tenho certeza de que, na parte técnica, a equipe vai estar bem entrosada. Vou estar disposto a fazer o que o treinador pedir em prol do time — afirmou.

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Ao relembrar diferentes momentos com a camisa do Atlético-MG, Hulk deixou claro que não tem uma única posição preferencial.

— Na verdade, eu joguei a minha carreira toda na Europa como extremo direito e comecei a me readaptar como centroavante. Eu brinco que não consigo fazer gol fácil. Mas tudo é relativo, depende dos companheiros. Em 2021, o Galo tinha Nacho, Savarino e Keno, então eu era o 9, mas tinha flexibilidade para me movimentar. Depois, chegou o Diego Costa, que era o 9. Aqui vai ser fácil de entrosar: Acosta, Ganso e Savarino acham qualquer passe, é só se movimentar — ressaltou.

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Em sua fala, o craque destacou os jogadores de criatividade do Fluminense. Lucho Acosta talvez seja o melhor jogador do time na temporada, enquanto Savarino foi um dos melhores companheiros de ataque de Hulk no Atlético-MG. Mas, na partida contra o São Paulo, o astro viu outros atacantes decidirem. John Kennedy abriu o placar e se igualou a Pedro e Viveros como artilheiro do Brasileirão. Canobbio fez a jogada do primeiro gol, em demonstração da garra habitual, e marcou o segundo.

No entendimento do técnico Zubeldía, essa é a famosa dor de cabeça boa. O argentino enfatizou que o novo reforço foi contratado justamente porque se encaixaria com os demais companheiros.

— Que lindo problema, não? Temos que ir partida a partida. JK vive bom momento. Castillo é um grande atacante, Cano também. Lamentavelmente não pude tê-lo este semestre pelas lesões, mas já está de volta. Depois, está o Hulk. É um atacante mais do que um centroavante. Pode jogar um pouco pela direita, um pouco atrás do 9, um pouco como referência. Temos alternativas. A contratação tem a ver com compatibilidade, não trazer por trazer. (...) Hulk pode jogar com Cano, Castillo, Lucho, Savarino, John Kennedy. É um atacante compatível com o que queremos. Aí está a minha decisão — refletiu.

Da arquibancada, Hulk deve ter ficado satisfeito com o que viu dos companheiros contra o São Paulo. Mas também deve ter percebido que terá papel importante na equipe. Aos 39 anos, talvez não faça a mesma pressão alta que o ataque tricolor executou tão bem neste jogo. Por outro lado, agregaria eficiência e capacidade de decisão, o que poderia tornar a vitória mais tranquila. Especulações que só serão respondidas depois da Copa do Mundo.

Hulk celebra torcedores do Fluminense me apresentação no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense FC)

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Outras prioridades para o Fluminense

Por enquanto, as especulações sobre a utilização de Hulk não são urgência no Fluminense. Já nesta terça-feira (19), o Tricolor tem jogo decisivo contra o Bolívar pela Libertadores. A equipe de Zubeldía precisa de vitória no Maracanã para manter chances de classificação para a fase mata-mata, a partir da qual poderá contar com o reforço. Para o atacante, resta confiar nos companheiros.

— Venho com muita vontade e determinação para valer a pena cada esforço que foi feito. Quanto à situação do clube, estamos muito confiantes de que sim, tem tudo para se classificar (na Libertadores) ganhando os jogos em casa, nesse próximo jogo por diferença de mais de dois gols. Cheguei ao treino transmitindo minha energia para os jogadores. Encontrei um ambiente muito leve. Está todo mundo preparado. Venho contribuindo assim no dia a dia — afirmou em sua apresentação.